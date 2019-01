Le laboratoire de la police fédérale et un médecin légiste ont été envoyés sur place. Aucune trace extérieure de violence n'a pour l'instant été décelée. Il n'y a pas d'élément probant portant à croire qu'un tiers soit intervenu. L'autopsie a été demandée pour comprendre les causes de la mort. "Rien de remarquable n'est arrivé pendant le vol", a expliqué Carol Vercarre. "Vu le jeune âge de la victime, nous avons ordonné une autopsie afin d'obtenir des certitudes sur la cause du décès."

La femme a pris l'avion à Athènes mardi avec son mari. C'est à l'atterrissage à Zaventem que son décès a été constaté, alors que les passagers, dont son mari, pensaient qu'elle s'était endormie.