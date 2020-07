Respect des distances physiques oblige. Mais ce 21 juillet sera aussi et surtout l’occasion de rendre hommage aux victimes du Covid-19 et à tous ceux et celles qui l’ont combattu et ont contribué à faire tourner le pays pendant la période de confinement.

Les célébrations ont, en fait, déjà commencé par le traditionnel concert en prélude à la Fête Nationale, qui a été donné mercredi au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, en présence, entre autres, du Roi et de la Reine.

Lundi 20 juillet à 13h

Comme de coutume, le Roi prononcera son discours pour la Fête nationale, diffusé sur les chaînes de télévision et à la radio. Philippe y évoquera certainement la situation sanitaire et la crise socio-économique qui en découle, ainsi que la situation politique, alors que le pays est toujours dans l’attente d’un nouveau gouvernement fédéral plus d’un an après les élections.

Mardi 21 juillet à 10h

Le couple royal, leurs quatre enfants - Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Éléonore - assisteront au Te Deum donné, comme chaque année, à l’occasion de la Fête nationale en la cathédrale des Saints Michel-et-Gudule à Bruxelles. La célébration débutera par trois minutes de silence en hommage aux victimes du Covid-19.

Mardi 21 juillet à 11h20

Après le Te Deum, le Roi se rendra à BOZAR, pour y découvrir la fresque murale de l’artiste Dema One et rencontrer les jeunes qui l’ont réalisée. Il y a une dizaine de jours, on apprenait que, sur proposition du Palais royal, Bozar allait organiser un projet participatif en vue du 21 juillet pour que des graffitis égaient les rues de Bruxelles, Charleroi, Anvers et l’aéroport de Zaventem.

À Bruxelles, donc, Dema One, un graffiteur calligraphe belge de réputation internationale, va emballer la façade du Palais des Beaux-Arts à la façon de l’artiste Christo, décédé le 31 mai. À Anvers, le graffeur Zenith, mieux connu sous le nom de Matthias Schoenaerts, acteur et chevalier des Arts, va mettre la main sur la gigantesque façade aveugle d’un bâtiment provincial. À l’aéroport de Zaventem, l’artiste total Rinus Van de Velde posera une œuvre de trois mètres sur trois dans le hall des arrivées. Enfin, sur la tour des Finances de Charleroi, El Nino 76, un bombeur belge fasciné par les détournements d’images, prépare… une surprise.

Mardi 21 juillet à 14h

Direction la place des Palais. Le défilé est remplacé par une cérémonie en présence de la famille royale quasi au complet. Le Roi et la Reine seront présents avec leurs enfants, ainsi que la princesse Astrid et son époux le prince Lorenz, et le prince Laurent. La cérémonie s’articulera autour de deux thèmes : un hommage aux héros de la crise du coronavirus, et le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L’événement commencera par le survol de cinq F-16 avec fumigènes tricolores. Le Roi prendra ensuite brièvement la parole, certainement pour évoquer les deux thématiques du jour.

S’ensuivra la projection d’un film historique, "75 ans de paix", puis une parade historique de dix véhicules de la Seconde Guerre Mondiale, la remise d’une charte de deux anciens combattants à trois adolescents et, enfin, le survol d’un hélicoptère militaire avec le drapeau belge.

Ensuite, hommage aux héros et aux victimes de la crise du Covid-19, le tout entrecoupé d’un programme musical. La cérémonie devrait durer une heure et quart au total.

Fin d’après-midi et soirée

Philippe et Mathilde, avec leurs quatre enfants, termineront la journée par la visite de deux maisons de repos et de soins, un type d’institution particulièrement frappé par le coronavirus, tant au niveau médical qu’en raison des conditions drastiques de confinement imposées aux résidents. Les membres de famille royale visiteront en fin d’après-midi la maison Cecilia à Alken (Limbourg), puis, en début de soirée, La Maison de Mariemont à Morlanwelz (Hainaut).