Pas de défilé militaire, de fête populaire ou de feu d’artifice cette année.

Le 21 juillet, jour de fête nationale, se déroulera en mode mineur cette année. Il faudra faire l’impasse sur le bal populaire de la place du Jeu de Balle, le défilé militaire, les activités dans le parc de Bruxelles ou encore le feu d’artifice. Des évènements qui drainent chaque année des milliers de personnes dans la capitale. En ces temps de Covid-19, les autorités ont jugé préférable de ne pas prendre ce risque.

Les festivités associeront "hommage et célébration", comme l’a précisé la Première ministre. L’idée avait été lancée par Ecolo-Groen. "Nous rendrons hommage aux victimes du Covid-19. Et les divers métiers qui ont été en première ligne dans cette épreuve seront mis à l’honneur", a ajouté Sophie Wilmès.

La fête se déroulera à huis clos et sera protocolaire et non populaire. Le traditionnel défilé militaire et civil prendra donc une autre forme à titre exceptionnel pour se conformer aux règles sanitaires.

" L’absence de fête au Parc et de feu d’artifice ne nous empêchera cependant pas de célébrer cette journée, à Bruxelles et dans les autres régions du pays", a souligné Sophie Wilmès. Différentes prestations artistiques dans des lieux symboliques mettront le pays et ses artistes en lumière.

Ces festivités un peu particulières seront retransmises en direct à la télévision "pour que chaque citoyen puisse être associé à ce moment".

Ce scénario alternatif est toujours en cours d’élaboration et fera l’objet d’une communication plus détaillée dans les semaines à venir. La drache nationale quant à elle pourra normalement avoir lieu...