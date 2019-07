Les festivités seront placées cette année sous le thème du 75 e anniversaire de la Libération de la Belgique, avec la participation de véhicules historiques et de vétérans de la Seconde Guerre mondiale au défilé militaire, tout comme l’unique chasseur Spitfire immatriculé en Belgique.

La partie historique verra défiler des participants en costume et des véhicules d’époque, dont des jeeps Willys, des chars Sherman, des semi-chenillés et un impressionnant obusier M7 Priest doté d’un canon de 105 mm.

Des délégations internationales prendront également part au défilé pour illustrer les coopérations menées par la Belgique en matière de défense.

Deux blindés français 6x6 Griffon flambant neufs, la future monture des unités de combat de la composante Terre, participeront ainsi au défilé militaire, une semaine après leur passage sur les Champs Elysées à Paris.

Pour ce 21 juillet, qui marque le 188e anniversaire de la prestation de serment du premier roi des Belges, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, en 1831, le Service public fédéral (SPF) Intérieur, le ministère de la Défense, les polices fédérale et locale et le Syndicat d’initiative Bruxelles Promotion, ont uni leurs forces pour organiser à Bruxelles une série d’activités destinées au grand public.

Tant pour la police que l’armée, la Protection civile, les douanes et les services de secours comme les pompiers - tous en pénurie de personnel - l’un des principaux objectifs cette fête est de se présenter au public pour favoriser le recrutement de nouvelles recrues. La plupart de ces services ont ainsi instauré un système de "cadets" s’adressant aux jeunes désireux de "tâter" un éventuel futur métier : que ce soit ceux de la Défense, de l’air et de la marine, les stages para et commando juniors à l’armée, les cadets de la police fédérale ou ceux de PolBru (la zone de police de Bruxelles-Capitale et Ixelles).

Ce dimanche , le défilé commencera à 16h rue Royale et place des Palais. Auparavant, le Roi aura fait sa revue des troupes au niveau de la rue de la Loi. Son arrivée place des Palais est prévue vers 15h48. Le défilé aérien débutera lui à 16h20 avec 27 avions et hélicoptères qui survoleront Bruxelles.

Pour la première fois depuis leur entrée en service voici 40 ans, ce seront des avions de combat F-16 qui "tireront" les couleurs nationales en ouverture du défilé. Suivront les troupes terrestres, avec des détachements de l’École Royale Militaire et de l’École Royale des Sous-Officiers, avant le défilé motorisé.

La fin du défilé à 16h40 marquera également le début de celui d’aides civils. Les festivités se clôtureront à 17h10.

Cette journée se clôturera à 23h avec le feu d’artifice tiré depuis les jardins du Palais des Académies. Le public a rendez-vous Place des Palais (accès unique via la place Royale et la rue Royale) pour admirer ce spectacle.