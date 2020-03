Plusieurs dizaines de P.-V. dressés pour non-respect des mesures de confinement.

Le week-end ensoleillé a permis de se rendre compte qu’une frange de la population continue de faire fi des mesures de confinement décrétées depuis bientôt une semaine par la Première ministre Sophie Wilmès. Si les sorties étaient autorisées et même "recommandées" par la Première ministre, certaines règles devaient toutefois être appliquées : ne pas sortir en groupe, ne pas s’asseoir sur les bancs publics ou dans l’herbe des parcs, ne pas pratiquer d’activités sportives ou récréatives en groupes…

Malheureusement, de nombreuses personnes n’ont visiblement pas saisi l’intérêt, pour la santé publique, de respecter ces mesures. Rien que dans la zone de Bruxelles-Capitale/Ixelles, la police a dressé une centaine de procès-verbaux à l’encontre de personnes et de commerces n’ayant pas respecté les mesures imposées pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, a-t-elle expliqué sur Twitter.

Une bonne partie des avertissements et procès-verbaux dressés l’ont été dans des parcs. Ainsi, samedi midi, le bourgmestre de La Hulpe, Christophe Dister, a été contraint de fermer celui entourant le Château de La Hulpe, envahi "par des centaines de Bruxellois avertis" qui n’avaient pas compris que les déplacements en véhicules étaient interdits, sauf en cas de nécessité.

Les gardes forestiers poussent à ce propos un important coup de gueule. Selon eux, tous les parcs, envahis de promeneurs, cyclistes et joggeurs, devraient être fermés. " Les gens sont inconscients de sortir, explique l’un d’entre eux . Ils ne mesurent pas la gravité de la situation." Ils estiment que le gouvernement aurait dû interdire purement et simplement l’accès à tous les parcs. "C’est du grand n’importe quoi ! Les gens ne respectent rien. Des gens ont craché à côté de moi, les cyclistes soufflent comme pas possible, les gens continuent de se réunir. Les policiers font des contrôles réguliers mais lorsqu’on demande aux gens de bouger, ils s’exécutent mais deux minutes après, d’autres viennent s’installer. On dirait qu’il ne se passe rien." Et de terminer : " On n’a jamais vu autant de coureurs ! Il y en a plus que durant les 20 km de Bruxelles. Le problème c’est que les gens qui sortent aujourd’hui seront dans 14 jours à l’hôpital ", expliquent les gardes forestiers occupés à mettre des affiches pour rappeler les consignes de base.

Les mesures mieux respectées à la côte

À la côte, les mesures semblaient être mieux appliquées par les rares promeneurs. Il faut dire que tout avait été mis en place pour dissuader les personnes tentées de s’y rendre en voiture. En effet, à l’entrée de Blankenberge, une patrouille de police contrôlait tous les véhicules. Sans une très bonne raison, les automobilistes étaient fermement priés de faire demi-tour.

Sur place, l’ambiance au sein de la ville côtière était très particulière. Les rues commerçantes sont vides, les rares snacks ouverts comptent leurs clients sur les doigts d’une main et un célèbre glacier, habituellement actif non-stop, a gardé son rideau de fer baissé.