La CSC-Transcom et l’association de voyageurs Navetteurs.be ont décidé de mener ensemble une enquête auprès des navetteurs pour connaître leur avis quant à la décision de la SNCB de réduire les heures d’ouverture de 37 gares en Wallonie dès le 5 août.

Ce lundi matin, de nombreux navetteurs ont pris le temps de s'arrêter en gare de Liège-Guillemins pour remplir un court questionnaire relatif à une enquête auprès des usagers du train concernant les décisions de la direction Marketing & Sales de la SNCB de réduire les heures d’ouverture de certains guichets.

Selon la SNCB, les voyageurs préfèrent en effet de plus en plus utiliser les canaux de distribution digitaux ainsi que les automates. D'ailleurs, à partir partir du 5 août, les heures d’ouverture de 37 gares en Wallonie seront réduites.

Le syndicat de la CSC Transcom et l'asbl navetteurs.be ont donc voulu vérifier par eux-mêmes en menant leur propre enquête. Et quoi de plus significatif que la parole des navetteurs ?

