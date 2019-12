La grève de 24 heures lancée par les syndicats socialistes CGSP Cheminots et libéral SLFP s’est terminée jeudi sur le coup de 22 h. Si la circulation a été fluide sur le réseau, tout ne s’est pas passé comme prévu du côté du personnel. "Il y a une réelle pression pour nous empêcher de faire grève ! Nous sommes d’accord pour jouer le jeu mais ceux qui ont décidé de suivre le mouvement de grève sont dans leur droit. Or, des responsables donnent des primes de rappel aux agents pour les influencer. Et encore pire, des travailleurs tirent les trains alors qu’ils n’ont aucune compétence et ne sont pas certifiés pour le faire. On les a encodés ce matin dans différents ateliers en falsifiant leurs documents. Ce fut le cas à Liège et Bruxelles ce matin", rapporte Thierry Moers, secrétaire national à la CGSP Cheminots. Pour le syndicat socialiste, la sécurité optimale n’a pas été assurée.

Du côté d’Infrabel, on confirme que des aménagements ont lieu dans les cabines de signalisation mais que tout se fait dans le respect de la loi. "Il peut y avoir des petits changements selon la disponibilité des effectifs mais les agents qui travaillent en cabine ont les compétences pour assurer ces tâches. Tout se fait sous la supervision d’un responsable et nos agents sont tous formés", explique Frédéric Sacré, porte-parole du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge.

Très tôt dans la matinée de jeudi, une petite dizaine de grévistes ont menacé de bloquer la sortie des trains de l’atelier de Forest, face à une huissière qu’ils jugeaient trop insistante, a indiqué Philippe Dubois, secrétaire permanent à la CGSP Cheminots. Toutefois, la situation est vite rentrée dans l’ordre. "Globalement, le trafic a été fluide et les trains n’ont pas été bondés. Le service minimum s’est déroulé sans problème", résume Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB.