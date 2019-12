Le navire APL Mexico City a été à nouveau amarré en toute sécurité lundi après-midi sous la supervision d'un pilote et à l'aide de remorqueurs, a confirmé l'Agence des services maritimes.

Un navire a dérivé et est entré en collision avec une grue lundi après-midi dans le dock de Deurganck du port de Waasland, a confirmé le port d'Anvers. Le navire a heurté un terminal conteneur et est entré en collision de l'autre côté du quai avec une grue. Le navire n'a pas encore été maîtrisé. La grue s'est effondrée à la suite de la collision et s'est retrouvée partiellement dans l'eau. L'incident n'a pas fait de blessés, a annoncé PSA, l'entreprise à qui appartient le terminal conteneur touché. "Il s'agit d'un navire de 328 mètres de long qui était amarré du côté ouest du quai et qui n'était pas opérationnel au moment où il a dérivé", explique une porte-parole de PSA. "Il est toujours de l'autre côté, où les autorités portuaires essaient de le contrôler avec des remorqueurs." Il n'y aurait pas de risque imminent de dommages supplémentaires.

DP World, l'entreprise à qui appartient la grue, déclare qu'il n'y avait aucune activité à cet endroit et qu'il n'y a donc aucun blessé. La zone de l'accident a été évacuée et les opérations sur le quai ont été temporairement interrompues.

L'Agence des services maritimes confirme également qu'une partie du quai Deurganck n'est actuellement pas navigable parce que la grue gêne le passage.

A peu près au même moment de l'accident, les autorités portuaires avaient annoncé que la navigation n'était plus autorisée dans la zone portuaire en raison des vents particulièrement forts.

