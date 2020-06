Médicaments les plus demandés, explosion du nombre de masques vendus, réorganisation en interne: Newpharma, le leader belge de la pharmacie en ligne, tire un bilan sur la période la plus intense de son existence.

Depuis de le début de l’épidémie de Covid-19 et plus particulièrement de celui du confinement, Newpharma, un des leaders européens de la pharmacie en ligne, a été sollicitée comme jamais auparavant en Belgique. Après plus de 100 jours de confinement, le leader belge de la pharmacie en ligne fait le point sur la période la plus intense de son existence, et explique comment elle a dû se réorganiser en interne.