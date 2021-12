Les dégâts sont considérables mais aucune victime n'a pour le moment été signalée. La police a mis en place un périmètre de sécurité et demande aux gens d'éviter la zone.

Le bâtiment concerné, qui compte quatre étages, s'est partiellement effondré. On ne sait pas s'il y avait encore des personnes à l'intérieur (et combien) au moment de l'incident. Le plan d'intervention médicale est en vigueur à Turnhout et les services médicaux et autres services d'urgence ont été appelés de diverses régions environnantes.

La police demande d'éviter la zone de la Boerenkrijglaan et de la Steenweg à Gierle afin de laisser aux services d'urgence tout l'espace nécessaire à leur intervention. De Lijn annonce qu'en raison de l'incident, plusieurs bus doivent faire un détour. Les lignes 2, 210, 212 et 431 suivront une déviation via le Ring et le Merodelei et ne desserviront pas les arrêts entre la Boerenkrijglaan et le Markt.