C'est un phénomène météorologique que l'on n'a pas la chance d'observer tous les jours. Aujourd'hui, le ciel semble s'être séparé en deux, ou presque... En effet, depuis ce matin une impressionnante couverture nuageuse traverse le ciel à plusieurs endroits en Belgique. Elle constitue une limite nette entre la partie claire dépourvue de nuage dans le ciel, et un front très occultant de nuages. Il s'agit plus précisément de stratocumulus, qui se déplacent assez bas dans l'atmosphère, puisqu'ils ne dépassent pas 2,5 km d'altitude. Ce phénomène survient lorsqu'un front froid et un front chaud entrent en contact. Le premier se déplaçant plus vite, dépasse alors le deuxième et donne cette impression de frontière entre les deux.

Le climatologue Samuel Helsen a partagé sur Twitter une vidéo timelapse réalisée par un utilisateur flamand qui a eu la chance d'assister à ce spectacle. Des images impressionnantes que certains auront peut-être la chance de découvrir en réel. Alors levez la tête vers le ciel en ce jour !