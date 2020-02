Revenue dimanche de vacances, cette infirmière volante au sein de plusieurs hôpitaux bruxellois, notamment du réseau Iris, pointe du doigt le manque de formation du personnel en matière de dépistage du coronavirus.

Marine (prénom d'emprunt) vient tout juste de rentrer de Venise où elle était en vacances avec son mari. Pile au moment où l'Italie faisait grimper le bilan à sept morts sur ses terres à cause du coronavirus, tous survenus dans le nord du pays : six en Lombardie et un en Vénétie (Nord-Est). Et il s’agissait à chaque fois de personnes déjà atteintes d’autres pathologies.

Si son conjoint a bénéficié de deux semaines d'arrêt de travail par son entreprise, ce n'est pas son cas, et elle a repris le travail dès lundi. Pourtant, elle est infirmière volante au sein des hôpitaux bruxellois du réseau Iris