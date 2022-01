Le projet de baromètre proposé mardi par Frank Vandenbroucke n’a pas convaincu les acteurs du monde culturel. En réponse, ils proposent ce mercredi un nouveau plan.

Le ministre de la Santé a rencontré mardi une quarantaine de représentants du monde culturel. Lors de cette réunion, Frank Vandenbroucke (Vooruit)a présenté une sorte de baromètre avec des codes couleurs et des niveaux d’épidémie qui détermineraient des phases dans lesquelles seraient mises en place des limitations d’activités. En résumé, plus la pandémie serait dangereuse, plus on prendrait des contraintes. Le tout sans passer par les phases de marchandages politiques.