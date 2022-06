Ils étaient favoris, et visiblement à juste titre. Le député flamand Jeremie Vaneeckhout (37 ans, Anzegem) et la Nadia Naji (30 ans, Molenbeek) ont été élus ce samedi à la présidence de Groen et succèdent dès lors à Meyrem Almaci. Une victoire au premier tour, avec 57% des voix.

Face à eux, deux autres duos de coprésidents (une première dans l’histoire du parti, inspirée des écologistes francophones et allemands). Le couple de challengers potentiels, formé de la députée flamande Elisabeth Meuleman et du débuté bruxellois Juan Benjumea-Moreno ont obtenu 35%. Le troisième duo de jeunes sans mandat et aux chances infimes, Jenna Boeve et Jad Zeitouni a quant à lui obtenu 6%.