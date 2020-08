Le soleil devrait être assez présent ce mercredi matin avant que les nuages ne gagnent du terrain dans le ciel dans l'après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 22 à 27 degrés.

Les maxima de ce mercredi varieront entre 23 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 25 degrés en bord de mer et 28 degrés en Campine et en Gaume. Durant la nuit, quelques pluies traverseront le territoire belge et les minima oscilleront entre 15 et 17 degrés en Ardenne et de 18 à 20 degrés dans les autres régions. Jeudi, le temps sera chaud avec avec un ciel ensoleillé à partiellement nuageux. Le temps restera le plus souvent sec mais une petite averse n'est pas exclue. Les maxima seront compris entre 26 et 31 degrés avec un vent généralement modéré de sud à sud­-est. Vendredi, une zone pluvieuse assez active traversera le pays à partir de la France. Le temps sera encore assez chaud et instable avec la possibilité d'une averse orageuse sur l'est du pays. L'ouest du pays pourrait rester épargné. Les températures varieront entre 23 degrés en bord de mer et 28 degrés en Gaume. Ce week-end, le temps devrait variable. (