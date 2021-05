Quelques averses éclateront, surtout dans l'après-midi, mais elles seront moins intenses que la veille. Les maxima oscilleront entre 12 degrés en haute Ardenne et 17 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré.

Dans la soirée, le ciel mêlera éclaircies et champs nuageux. Pendant la nuit, la nébulosité augmentera cependant le temps restera généralement sec. Les températures redescendront entre 2 et 9 degrés. Jeudi et vendredi, de nouvelles averses sont annoncées en cours de journée, éventuellement accompagnées d'orage. On attend des maxima de l'ordre de 17 degrés dans le centre.