L’annonce officielle devrait tomber ce vendredi.

Une nouvelle banque fera son apparition dans le paysage bancaire de notre pays dans les mois à venir. Coopérative active depuis plusieurs années dans "la construction d’une banque éthique et durable au service d’une société respectueuse de la planète et des droits humains" , NewB veut franchir une étape supplémentaire pour poursuivre et étendre ses activités. Comme Triodos et Candriam, NewB veut proposer des produits 100 % durables et socialement responsables. De plus, elle est financée par 52 500 citoyens belges qui ont investi de l’argent ces dernières années, notamment pour prétendre à des comptes à vue et épargne durables. Une demande a été introduite à la Banque nationale belge pour devenir une institution bancaire officielle et 100 % belge. Une demande qui devrait donc aboutir, pour une mise en service au printemps 2020.