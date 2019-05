La commune de Middelkerke va lancer à l’automne 2020 la construction d’une nouvelle digue.

Le projet a été présenté l’an dernier mais a été adapté depuis. La nouvelle digue est un projet de la société bruxelloise MOP Urban Design et coûtera 52 millions d’euros. Cette digue doit protéger la côte contre de fortes tempêtes. La nouvelle digue coûtera 22 millions de plus que prévu. En effet, 800 places de parking seront créées, sous la digue et sur la Rauschenbergplein. Le projet consiste à transformer la digue actuelle en digue protectrice, plus verte à l’instar de celle de Katwijk aux Pays-Bas.