Le Télévie sera ponctué de nombreux événements relayés via les différents canaux de RTL Belgium. Le dimanche 1er mai aura lieu le premier Télévie en action, "une journée où tout le monde va se bouger pour le Télévie au travers de différentes activités qui seront proposées à Bruxelles et en Wallonie", explique RTL Belgium. Des sessions de jogging, de yoga ou encore de marche nordique seront ainsi proposées. L'animateur Ludovic Daxhelet reprendra quant à lui la route pour le défi cuistax du 3 au 7 mai, avec l'objectif de parcourir cinq provinces, soit plus de 400 km, en cinq jours.

Le compteur du Télévie sera lancé le 6 mai en direct dans le RTL Info de 19h00, tandis que la grande soirée de clôture se déroulera le 7 mai au Lotto Mons Expo et sera diffusée en direct sur RTL-TVI. Plusieurs témoins partageront durant celle-ci leur parcours face à la maladie, aux côtés de personnalités de la chaîne, de comités bénévoles et du parrain de cette édition, dont le nom sera prochainement annoncé.

Cette édition 2002 marquera également la 30e édition des Disques d'or du Télévie, une initiative de Bel RTL qui a permis de récolter 5.665.540 euros depuis 1993.

En Belgique, 70.000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués par an. Toutes les huit minutes, une personne apprend qu'elle souffre de cette maladie, souligne RTL Belgium. Depuis 1989, le Télévie récolte de l'argent au profit du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS). L'an dernier, l'opération avait permis de récolter 10.617.189,33 euros.

Les dons peuvent être effectués depuis le site televie.be ou par téléphone (0800/98.800) et sms (8000) dès l'ouverture du compteur.