Le MR renouvelle son équipe de communication, annoncent les libéraux francophones mercredi dans un communiqué. Jean-Vianney Philippe devient ainsi le nouveau directeur de la communication du parti, tandis que Salma Haouach assurera la fonction de responsable presse à partir du 8 juillet. L'actuel directeur de la communication, Christophe Cordier rejoint à sa demande le Centre Jean Gol, le centre d'études du parti, en tant que responsable des contenus.

Jean-Vianney Philippe est diplômé de l'IHECS, de Solvay et de l'Université de Maastricht. Il a débuté sa carrière au Parlement Européen pour une députée Europe Ecologie Les Verts, puis a travaillé dans le marketing pour de grandes entreprises. Il a ensuite créé Broadkat, une agence de marketing digital.

Salma Haouach est diplômée de Solvay et de l'IAE de Bordeaux (Relations internationales). Elle a ensuite été stratège dans le marketing et la publicité en tant qu'indépendante et pour de grands annonceurs. Elle a travaillé en Espagne, au Maroc et en France et en Belgique depuis 7 ans. Elle est aussi chroniqueuse et présentatrice dans divers médias (Bel RTL, LN24).

Un ou une responsable presse néerlandophone rejoindra par ailleurs la cellule communication dans les deux prochaines semaines.

"Ces changements s'inscrivent dans le redéploiement global du MR, avec une recomposition de son organigramme, qui sera communiqué dans les prochains jours et sera structuré en trois axes : la Cellule Administrative (structures locales et de terrain), la Cellule Politique et la Cellule Communication", a commenté le président du MR Georges-Louis Bouchez.