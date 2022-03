Hier, une petite fille est arrivée malade et épuisée à la gare du midi. Erik, un volontaire de la plateforme Solidarité Ukraine a partagé sa photo sur les réseaux sociaux pour tenter de sensibiliser à la situation de ces réfugiés quand ils arrivent sur le sol belge. "La petite fille est arrivée par le premier train de provenance de Francfort. Elle vomissait sur le quai et n'avait pas mangé depuis la veille. Elle était dans un état de fatigue important et a eu besoin de s'allonger. La Croix Rouge n'était pas encore présente à son arrivée donc des volontaires présents sur place ont essayé de trouver une solution pour qu'elle puisse s'allonger sous une couverture. Elle a ensuite été conduite à l'hôpital", explique-t-il.

Heureusement, la petite fille a pu sortir rapidement de l'hôpital et a pu trouver une logement avec sa famille. Mais Erik redoute la multiplication de ce genre de drames.



"Les réfugiés ukrainiens n'osent pas toujours demander une aide médicale. Ils ont peur de ne pas pouvoir payer et ne savent pas à qui s'adresser.

Heureusement, aux dernières nouvelles, la petite fille n'avait heureusement rien de grave. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de médecins pour accueillir ces personnes qui arrivent à la gare. On ne va pas attendre qu'un enfant meure pour réagir quand même. Car là, le scandale serait total", s'inquiète-t-il.