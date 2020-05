Avec la plateforme en ligne gratuite “Gonna.be”, les Belges peuvent désormais, en plus de leurs revenus en cas de maladie ou d'accident, calculer aussi leur pension, facilement et sans aucun engagement.

En avril, la Banque nationale de Belgique s'est intéressée à l'impact de la crise du coronavirus sur les familles belges. Elle a montré qu'une famille sur huit se trouve dans une situation financière extrêmement vulnérable avec une potentielle perte de son revenu familial de près 10 % alors qu'elle n'a des économies que pour subvenir à ses besoins pendant trois mois. Dans le même temps, de nombreux Belges indiquent qu'ils vont épargner davantage dans la période à venir.

Une étude menée l'année dernière par “Gonna.be” auprès de plus de 1.000 Belges a démontré que la moitié des moins de 50 ans n'ont aucune idée du montant de la pension qu'ils toucheront plus tard. Alors que 60 % d'entre eux s’occupe des finances du ménage sur une base hebdomadaire, seul un sur cinq (20 %) a déjà établi ou fait établir un plan financier. "En devenant maintenant eux-mêmes chômeurs économiques, ou en voyant les gens dans leur voisinage tomber dans le chômage temporaire, beaucoup pensent à la planification financière pour la première fois", exlique Kristof De Witte.

Désormais, les Belges qui souhaitent obtenir une estimation claire de leur future pension peuvent facilement se rendre sur “Gonna.be”, une initiative de Baloise Insurance en collaboration avec la KU Leuven. Depuis la fin de l'année dernière, cette plateforme gratuite permet déjà de connaître ses revenus en cas de maladie ou d'accident, mais l'extension prévue avec le simulateur de retraite tombe à pic avec la crise du coronavirus.

"La crise nous fait réfléchir à nos revenus et à notre pension"

L'élargissement de l'initiative de Baloise Assurances en collaboration avec la KU Leuven arrive donc à point nommé en pleine crise du coronavirus. "Quelle que soit notre situation personnelle, la crise nous fait réfléchir à nos revenus et à notre pension. La situation actuelle a un impact sur la manière dont nous économisons et sur les choix financiers que nous faisons. Aujourd'hui plus que jamais, les gens sont à la recherche d'informations", déclare Kristof De Witte, professeur d'économie à la KU Leuven.

"Les gens sont plus conscients, en temps de crise, qu'ils doivent mettre quelque chose de côté pour plus tard. Pourtant une grande partie de la population n'a toujours aucune idée de ce que sera leur pension. Beaucoup ne trouvent pas le moyen de faire le calcul et ne savent pas exactement combien mettre de côté. “Gonna.be” va les aider à faire ce calcul. Une fois que vous avez une vue sur la pension mensuelle nette que vous avez déjà économisée jusqu’à aujourd'hui, vous pouvez également indiquer le revenu que vous souhaitez obtenir plus tard. “Gonna.be” vous donne des options pour obtenir cette pension et calcule combien elle vous coûtera à peu près maintenant. Là où vous devez normalement naviguer sur différents sites web, saisir de nombreuses informations et répondre à des questions difficiles dans un jargon obscur, vous pouvez désormais simuler votre situation financière facilement, gratuitement et sans aucun engagement sur une seule plateforme écrite en langage clair. Nous pensons qu'il devrait être aussi facile d'avoir une vue claire de ses finances aujourd'hui que de prendre un selfie", commente Michaël Vos, expert de Gonna.be.

Selon le professeur Kristof De Witte et son collègue Francisco Pitthan, il est clair que la crise du coronavirus entraînera des changements dans les comportements humains et donc dans les choix financiers. Les expériences précédentes à l'étranger nous l'apprennent.

"Lorsque Taïwan a été confrontée à la maladie du SRAS en 2003, le nombre de visites à l'hôpital était encore faible, même après quatre mois, par crainte d'être infecté. Les médecins ont déjà indiqué qu'ils voient la même chose en Belgique. Ces changements de comportement ont également un impact économique. Le Canada, qui a également été touché par le SRAS en 2003, a vu combien il était difficile pour l'économie de se redresser. Le gouvernement a ensuite organisé un événement de masse par le biais d'une représentation gratuite des Rolling Stones. Elle a motivé la population à reprendre la vie touristique, économique et sociale. Ce revirement montre à quel point nous sommes influençables pendant et après une crise. Ce qui compte vraiment maintenant, c'est d'être bien informé, de ne pas prendre de décisions à la hâte, mais aussi de réfléchir à sa situation financière actuelle et future. L'absence d'action ou les mauvais choix peuvent avoir des conséquences pour le reste de notre vie."