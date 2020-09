"C’est une honte que nos responsables n’aient pas retenu les leçons de la crise de 2003 et que des gens meurent de ce virus aujourd’hui. On savait qu’il reviendrait, on aurait dû anticiper." Ces mots forts prononcés par Johan Neyts, professeur en virologie à la KU Leuven et à la tête des opérations du laboratoire Rega à Louvain, en mars dernier sont révélateurs du constat tiré par la communauté scientifique.

Selon de très nombreux chercheurs, la science aurait en effet eu la capacité de développer un médicament pan-corona, actif contre n’importe quel nouveau coronavirus qui apparaîtrait mais les moyens accordés à la recherche et à la surveillance des nouveaux virus ont manqué. "Cela aurait dû être la priorité. On a manqué de moyens pour travailler contre ce virus. Les risques ont été sous-estimés", insiste le virologue. Face à cette situation, les autorités belges ont décidé d'agir. Le Ministre de l’Agriculture Denis Ducarme a écrit à son homologue de la Santé Maggie De Block afin de l’informer que l’AFSCA travaillera à la mise en place d’une plateforme nationale de surveillance épidémiologique en collaboration avec le SPF Santé publique et d’autres départements.