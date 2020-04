Un pic d'étoiles filantes illuminera notre ciel ces deux prochaines nuits.

Comme chaque année à la même période, un phénomène astronomique a lieu au-dessus de notre tête : il s’agit des "Lyrides d’avril".

Les Lyrides sont réputées pour être l’une des plus belles pluies d’étoiles filantes de l’année. Elles résultent du fait que la Terre croise cet essaim d’étoiles filantes issu de la comète C/1861 G1 Thatcher. À chacun de ces passages à proximité du Soleil, tous les 415 ans environ, cette comète libère une nuée de particules. Or, ce nuage de débris est traversé tous les ans entre le 14 et le 30 avril par notre planète. En entrant dans l'atmosphère, ces débris s'enflamment en laissant derrière eux une traînée d'air chaud formant un trait dans le ciel, ce qui donne lieu à cette pluie d’étoiles filantes périodique que sont les Lyrides.

Les plus informés ont déjà pu remarquer le phénomène au cours des derniers jours, mais c'est bien dans la nuit de mardi à mercredi et dans celle de mercredi à jeudi que la magie fera le plus son effet.

Que vous soyez en ville ou en campagne, inutile d’avoir un télescope : les étoiles filantes seront visibles à l’œil nu ! Dans de bonnes conditions, vous pourriez voir plus d’une vingtaine d’étoiles filantes par heure illuminer le ciel, et plus encore !