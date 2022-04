C’est une première en Belgique. Une polyclinique spécialisée dans les problématiques liées à l’alcool chez les jeunes, et notamment les mineurs, va ouvrir ses portes chez nous. Derrière ce projet, on retrouve Guido Van Hal, professeur à la faculté de médecine de l’Université d’Anvers. "Quand un mineur fait un coma éthylique en Belgique, la prise en charge s’arrête aux portes de l’hôpital, il est soigné et repart chez lui directement après, c’est vraiment insuffisant", déplore-t-il.

La méthode de soin proposée aux mineurs a été développée aux Pays-Bas, où elle a fait ses preuves. Dans ces cliniques néerlandaises, la méthode de soin ne s’arrête en effet pas au traitement médical. Les mineurs qui sont tombés dans un coma éthylique ou présentant des troubles après avoir consommé trop d’alcool font l’objet d’un suivi multidisciplinaire.

(...)