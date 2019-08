Le Roi Philippe a décidé de moderniser les armoiries royales. Le changement assez radical se voit surtout au niveau de la devise nationale qui apparait désormais dans les trois langues. Auparavant, cette dernière n'apparaissait qu'en néerlandais et français. "C’est la première fois qu’on modifie un arrêté royal en reprenant aussi la devise en langue allemande, explique Vincent Dujardin, historien à l’Université Catholique de Louvain, à nos confrères de RTL.On avait plus modifié l’arrêté royal depuis que l’allemand était aussi devenu une langue officielle. Et puis, il y a aussi cette évolution sociétale dont on tient compte ici".

Une autre modification de taille n'est pas visible mais doit tout de même être mentionnée: le roi et la reine auront les mêmes armoiries.