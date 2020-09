Il s'agit d'une formule mixte comme celle retenue également en Fédération Wallonie-Bruxelles. Au Parlement wallon, en revanche, le vote à distance ne sera plus possible. Les comissions, en revanche, se dérouleront bien en présentiel.

Les mesures spéciales Covid se poursuivent à la Chambre des représentants. La règle des trois députés maximum présents par groupe est maintenue en séance plénière. Il sera éventuellement possible d'aller au-delà si la distance de sécurité (1,5 m) peut être respectée. Les députés non présents pourront continuer de suivre les débats et voter à distance.