La commission des Relations extérieures a approuvé mercredi en première lecture une proposition de loi de la N-VA qui lie les subsides accordés aux ONG actives dans la coopération au respect d'une charte nationale d'intégrité.

Les nationalistes flamands veulent lutter de la sorte contre les cas d'abus sexuels qui ont été révélés récemment chez Oxfam et Caritas. La charte existe déjà mais n'avait pas de portée contraignante. "L'objectif n'est pas de s'attaquer aux subsides mais de protéger les victimes contre l'abus sexuel", a expliqué l'auteure du texte, Kathleen Depoorter.

"Tous les éléments de ce code engagent automatiquement les acteurs institutionnels et la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire. Tous les éléments de ce code engagent les organisations de la société civile, les organisations multilatérales et les acteurs privés qui souhaitent entrer en ligne de compte pour exécuter des interventions de coopération au développement", dit le texte.

Les infractions au Code permettent de suspendre l'octroi des subsides publics. Un point de contact neutre auquel les victimes et lanceurs d'alerte pourront s'adresser devra être mis sur pied. Les ONG devront également désigner des personnes de confiance et des conseillers en prévention.

En première lecture, le texte -amendé- a reçu le soutien de la N-VA, du MR, de l'Open Vld, du CD&V et du Vlaams Belang.

Les organisations dépendant des Nations-Unies ne sont pas visées car elles sont déjà sous le contrôle de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Dans les faits, la proposition n'apportera pas de grand changement, a fait remarquer le ministre de la Coopération, Alexander De Croo. L'an passé, le ministre a renforcé les règles d'intégrité s'appliquant aux ONG par le biais d'une charte d'intégrité signée par tous les acteurs concernés.

La charte impose à toutes les ONG d'élaborer un code éthique et prévoir des formations au respect de l'intégrité, des contrôles ainsi qu'un point de contact et un rapport annuel sur le suivi des plaintes. Elle permet de la sorte au ministre d'intervenir si la charte n'est pas respectée.

Avant d'être envoyée en séance plénière, la proposition doit passer en deuxième lecture à la commission.