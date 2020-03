L’Aped milite pour une réduction du nombre d’élèves dans les classes.

Dans son mémorandum, l’Appel pour une école démocratique (Aped) défend la nécessité de limiter le nombre d’élèves par classe en maternelle et pendant les trois premières années de primaire. Le nombre idéal ? Quinze ou seize élèves au maximum.

"L’inégalité sociale à l’école se construit dès les premières années. Passer ses journées en classe, se concentrer sur le travail, prendre le temps de faire ses devoirs et d’étudier ses leçons… Tout cela nécessite un effort de la part de l’enfant. Pour obtenir cet effort, il faut prendre le temps de construire avec lui un rapport positif à l’école et aux savoirs scolaires. Cela nécessite de pouvoir l’aider et l’encourager quand les difficultés lui semblent trop grandes, ne jamais le laisser décrocher, ne jamais abandonner. Pour cela, les étudiants ont besoin d’avoir du temps pour chaque enfant. C’est pour ça que la capacité d’encadrement dans les premières années d’école est cruciale", estime l’association, qui s’appuie sur les résultats d’une étude américaine.

Celle-ci montre qu’une réduction drastique du nombre d’élèves par classe améliore les résultats scolaires et surtout ceux des élèves issus des classes populaires. "Réduire les effectifs moyens en maternelle et dans les trois premières années de primaire à environ 15 ou 16 élèves par classe est un premier pas essentiel dans la réduction des inégalités sociales scolaires."

L’association se positionne également en faveur de la fin des écoles "ghettos". "En Belgique francophone, 49 % des élèves fréquentent une école ghetto, c’est-à-dire une école à forte ségrégation sociale. Il n’y a que la Hongrie et la Bulgarie qui font pire. Il existe pourtant une solution : proposer un établissement scolaire aux parents sans obligation mais avec la garantie d’une place réservée s’ils acceptent cette proposition. Il suffirait qu’une part significative des parents acceptent l’école proposée pour entrer dans un cercle vertueux où la mixité sociale entraînerait de la mixité dans les écoles et mettrait fin aux grands écarts entre écoles."