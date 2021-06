Le quotidien note toutefois qu'il est impossible d'obtenir cette année la liste complète des partenaires belges, car l'UEFA stipule qu'aucune annonce de collaboration avec la fédération européenne de football ne peut se faire sans son accord écrit.

Selon les informations de L'Echo, une quinzaine de sociétés belges seraient toutefois au rendez-vous cette année. On retrouve les classiques comme les spécialistes de la retransmission EVS, Barco et NEP Belgium, trois acteurs mondialement reconnus dans le monde du multimédia et la retransmission de grands évènements.

La Belgique sera également toujours directement sur le terrain avec Expo-line qui développe les sprays utilisés par les arbitres depuis quelques années pour positionner les murs des joueurs suite à une faute. Rockfon et Vergokan, deux entreprises flamandes dans le bâtiment et la société liégeoise WNM seront aussi de la fête, comme il y a quatre ans.

Plusieurs entreprises flamandes, spécialisées notamment dans la sécurité, ont décroché pour la première fois un partenariat européen.

Au fil des éditions, le nombre de partenaires belges pour l'organisation des plus grands évènements sportifs reste globalement stable.