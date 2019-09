Le constat est sans appel : les politiques menées actuellement dans notre pays en matière fiscale et de mobilité ne répondent pas à la réalité, qui se caractérise par une grande concentration du trafic à certaines périodes de la journée et à certains endroits du pays. C’est le Bureau fédéral du Plan qui l’épingle dans son rapport consacré au coût de la congestion du trafic en Belgique, et que nos confrères de La Libre Belgique ont pu consulter.

(...)