Dès ce mercredi 1er septembre, tous les enfants retrouveront les bancs de l’école. Avec la mise en place de mesures sanitaires différenciées d’une région à l’autre, nul doute que cette rentrée scolaire sera suivie de près. Et avec la prédominance du variant Delta, plus transmissible que ses prédécesseurs, le retour des enfants dans des salles de classe souvent peu ventilées inquiète de nombreux médecins et épidémiologistes, qui craignent une accélération de la circulation du virus.

Il faut dire que les salles de classe et les cantines sont des lieux clos et souvent bondés. Avec l'arrivée prochaine de l'automne et d'un temps plus frais, les risques de contamination sont en effet plus grands, comme celui de rapporter le virus au sein du foyer.