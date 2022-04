Voilà bientôt deux mois que la guerre en Ukraine a éclaté. Une période où beaucoup d’informations et d’idées circulent à travers le monde. Très vite, des raccourcis sont faits et les stéréotypes ou amalgames voient le jour contre les personnes d’origines russes. "Ça commence à arriver" explique Patrick Charlier, directeur d’Unia, institution publique qui lutte contre la discrimination. "On nous a rapporté une quinzaine de cas depuis le début de la guerre. Cela va d’un refus de service, à une remarque ou un commentaire déplacé. "

Ces cas de discrimination sont malheureusement courants dans des contextes comme celui d’aujourd’hui "C’est un phénomène qui arrive souvent lors de grosse actualité internationale. Où des groupes sont perçus comme étant solidaires de ceux qui sont stigmatisés, comme les Juifs lors du conflit en Israël." Le directeur rappelle que des institutions comme l’Unia existent dans d’autres pays. "L’ambassade de Russie demande de les avertir directement en cas de discrimination sans passer par des institutions nationales. Il ne faut donc pas utiliser l’argument que les pays occidentaux ne sont pas présents."

(...)