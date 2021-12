Eva De Bleeker veut encadrer plusieurs formes d’e-commerce parfois frauduleuses.

Le dropshipping, l’influenceur marketing, l’affiliate marketing, le système pyramidal et le phishing sont les cinq principaux dangers qui planent actuellement sur les consommateurs, selon la secrétaire d’État. Le dropshipping consiste à revendre avec une marge importante des produits que l’on n’a pas en stock. Le marketing des influenceurs passe par les réseaux sociaux. Le marketing d’affiliation est réalisé par des annonceurs qui récompensent leurs partenaires pour les ventes générées par l’affilié. Le phénomène des systèmes pyramidaux est également très répandu en ligne. Mais le plus dangereux, pour Eva De Bleeker, c’est le phishing (hameçonnage en français). "C’est là que l’on a le plus de plaintes. Mon rôle est d’abord de sensibiliser mais également d’encourager les victimes à déposer plainte auprès des autorités. C’est en rapportant les nombreux mails dont les Belges sont victimes qu’on finira par repérer les criminels derrière le phishing. Ceux qui font ça sont extrêmement professionnels. À peine vous avez donné votre code qu’ils retirent l’argent de votre compte. Le parquet, Interpol… tous ceux qui peuvent mettre fin à ces pratiques sont concernés par ces solutions."