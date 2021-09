Ensuite, dans l'après-midi, des champs nuageux transiteront sur le pays mais le temps restera sec, prévoit l'Institut royal météorologique. Les maxima seront compris entre 21 degrés en Hautes-Fagnes et jusqu'à 26 degrés ailleurs. Le vent sera faible, d'abord de direction variable, ensuite de secteur nord à nord-est.

Lundi soir, le temps sera partiellement nuageux avec des nuages moyens et élevés, mais il fera sec. La nuit suivante, les éclaircies s'élargiront sur toutes les régions avec un risque de brume et de brouillards locaux mais toutefois plus faible que la veille. Le vent restera faible et s'orientera au sud-est. Les minima descendront entre 5 degrés dans certaines vallées ardennaises et 14 degrés au littoral. Mardi, le temps restera sec et deviendra ensoleillé avec parfois de nombreux voiles d'altitude, moins fréquents toutefois sur l'ouest. Les maxima, élevés pour la saison, varieront entre 22 et 26 degrés. Mercredi, le soleil sera à nouveau très présent avec un temps sec et des maxima entre 22 et 27 degrés. Jeudi, le temps devrait se dégrader avec progressivement le développement d'averses orageuses. Les maxima devraient encore atteindre 25 degrés.