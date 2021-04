Ce lundi soir sera le moment où la distance entre la Lune et la Terre sera la plus petite, "ce qui fera paraître la Lune plus grande que d'habitude", a expliqué Sabrina Jacobs au JT de RTL. On appelle en général ce phénomène, dû à l'alignement de la Terre avec la Lune et le Soleil et visible deux fois par an, une "Super Lune" ou bien une "Lune rose". L'astre est aussi plus lumineux qu'à son habitude. La distance moyenne entre la Terre et la Lune est de 384 000 km, mais cette nuit, la Lune se situera normalement à une distance d'environ 357.378 km de notre planète.

Étant donné que le ciel sera dégagé ce soir, la "Super Lune" sera observable à l'oeil nu, même s'il faudra être attentif et équipé correctement (de jumelles ou d'un téléscope par exemple) pour profiter du phénomène dans toute sa splendeur. Pour se donner toutes les chances d'assister au spectacle, Sabrina Jacobs conseille de "guetter le lever et le coucher du soleil, car l'atmosphère terrestre crée alors un effet loupe sur notre vision de la lune".