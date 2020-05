Le Groupement des néphrologues francophones de Belgique indique que le taux de mortalité chez ces patients infectés par le Covid-19 atteint 15% en Belgique francophone. Les patients dialysés sont donc très exposés à ce virus et les néphrologues insistent sur le respect des recommandations.

Dès le début de la crise, le Groupement des néphrologues francophones de Belgique se retrouve tous les lundis soir pour partager leurs inquiétudes mais aussi pour prendre la mesure des enjeux importants concernant ce public à risque. Et pour cause, les craintes sont grandes chez ces personnes souffrant d’insuffisance rénale chronique et dialysées. Elles figurent parmi les personnes à risque de développer une forme grave d’infection par le SARS-CoV-2. Elles ont fait partie des tout premiers décès de la pandémie de Covid-19 un peu partout dans le monde.

"C'est pour ça qu'il faut les tester au plus vite pour les isoler si jamais ils sont atteints. On a eu à peu près 15% de mortalité chez les patients infectés, les patients dialysés sont très exposés au Covid-19. On a aussi répertorié 250 patients en Belgique francophone testés positifs, avec une mortalité frappant 40 personnes, c'est donc la même mortalité que des gens qui ont plus de 85 ans, or ils n'ont pas du tout le même âge", rapporte Jean-Marc Desmet, néphrologue au sein du CHU Marie Curie sur le site Vésale, un des plus importants de Wallonie, où 330 patients sont pris en charge.

Les néphrologues de tout le pays ont donc mis sur pied des rencontres par vidéoconférence pouvant accueillir de très nombreux membres pour partager les attitudes, recommandations et retours d'expériences. Car le déconfinement se met doucement en route et représente un danger potentiel pour les patients dialysés. Et ces spécialistes en santé doivent parfois se battre pour avoir accès aux tests. "On est passé après le dépistage dans les homes, on a dû se battre pour que nos patients soient testés alors qu'ils sont très vulnérables, les choses bougent, on commence à tester plus, c'est important de ne pas oublier ces patients. Mais on doit encore se faire prier pour s'en procurer, il faudrait tous les tester ! Ce n'est pas nos directions médicales qui sont en cause mais nous n'avons pas toujours les ressources pour effectuer les tests. Avec le déconfinement, on rentre dans une période de marathon, une course de longue haleine où nos patients seront exposés sur la durée à ce virus, pendant des mois", explique celui qui est aussi membre actif au sein du groupement des néphrologues francophones de Belgique.

"Ce sera une bataille sur le long terme"

Tester, identifier, écarter, confiner et protéger sans attendre : c'est la recommandation principale des néphrologues depuis le début de la crise. Une stratégie générale qui a mis du temps à se dessiner chez nous. "On fait ce qu'on avait dit il y a un mois et demi. On a du se battre pour qu'on nous écoute, c'est frustrant de voir ce retard et de devoir courir derrière le matériel de testing et de protection. D'ailleurs, tester les gens dans les homes n'est pas un traitement, les soignants sont inquiets de voir les gens se croire gagnants. Le fait de tester et de porter un masque ne veut pas dire que c'est un traitement, ce n'est pas égal à la fin du virus".

Le déconfinement va désormais exposer sur la durée ces patients, qui vont représenter le public cible du Coronavirus. "Pour l'instant, ce ne sont pas les gens qui sortiront faire la fête qui vont mourir mais nos patients, il est donc important d'insister sur toutes les mesures barrières, comme le port du masque", ajoute Jean-Marc Desmet.

La mortalité des patients traités par dialyse et infectés par le Covid-19 est en effet élevée depuis le début de l'épidémie, voisine de 20 %, d’après les premières données relevées en France et dans d’autres pays européens », indiquait une note de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France de début avril."Ces données confirment celles publiées dans des études chinoises, italiennes ou espagnoles, qui montrent un taux de mortalité de 15 % à 30 % chez les patients dialysés", confirme Jean-Marc Desmet. Des chiffres plus élevés que la mortalité dans la population générale, d’environ 3 %, même si ce taux étant très variable selon les pays.

Autre dimension particulière dans ces unités spéciales : la prise en charge. "Pour la dialyse, personne ne viendra nous remplacer, c'est très technique. Je me suis même formé à monter des machines par peur de manquer d'infirmières. Pour le moment, ça n'a pas été le cas mais l'inquiétude est bien là. Nous ne sommes pas à l'abri d'une seconde vague, et sans dialyse, nous patients vont mourir en une semaine, nos services doivent donc continuer à fonctionner comme les urgences ou les soins intensifs. On n'a pas envie de voir nos patients tomber comme des mouches. On veut les sauver, ce sera une bataille sur le long terme", conclut-il.