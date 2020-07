À partir de ce samedi 25 juillet, le masque sera désormais obligatoire dans les rues commerçantes ainsi que, qu’il soit privé ou public.

Nous avons sondé quelques citoyens pour avoir leur avis sur cette décision.

Pierre: "Une très bonne chose"

© DR “Il faut faire attention car le Covid est en train de nous rattraper. Imposer le port du masque est donc une très bonne chose. Porter un masque, surtout dans les endroits où on ne peut pas respecter la distance de sécurité, ne devrait pas poser de problèmes. Il faut être moins laxiste.”

Adrien: "Il m'arrivera de l'enlever"

© DR “À la longue, porter constamment un masque me donne mal à la tête. Donc si on arrive à bien respecter les distances, je pense qu’il m’arrivera de l’enlever de temps en temps. Si ça aide à la sensibilisation, c’est bien mais c’est à double tranchant car je trouve que ça provoque de la peur chez les gens.”

Adeline: "Je vais moins sortir"

© DR “Je n’aime pas porter un masque, je ne supporte pas ça. Alors, le porter dans la rue, moi ça me gêne. En plus avec l’été et la chaleur, ce sera particulièrement compliqué de le garder sur le nez. Je vais peut-être moins sortir du fait qu’il soit obligatoire de porter un masque dans les lieux publics.”

Thomas: "Faciliter le déconfinement"

© DR “Je pense que c’est une bonne chose d’imposer le masque dans les rues fréquentées. Cela va rassurer les gens et s’ils se sentent en sécurité, ce ne sera que du positif. Si les gens se sentent bien avec, c’est mieux, mais au final, c’est comme au travail. Et puis, cela va sûrement faciliter le déconfinement.”

Alia: "Difficile de respirer"