Nombre de contacts plus élevés et population retraitée sur la Côte principalement touchée : le profil type du patient hospitalisé diffère des vagues précédentes.

Depuis plusieurs semaines, l’incidence des nouveaux cas de Covid-19 est plus élevée en Flandre qu’à Bruxelles et en Wallonie.

Un phénomène qui se vérifie au vu des nouveaux chiffres publiés par Sciensano. Le virologue Steven Van Gucht voit deux facteurs explicatifs. "Au vu de nos études sur le nombre de contacts moyen par individu, on remarque que ce dernier a plus augmenté en Flandre qu’ailleurs dans le pays. Il y a eu également des événements de masse comme des carnavals et il faut dire aussi que l’on teste plus en Flandre. L’incidence est plus élevée dans le Limbourg et à Anvers. Cette hausse commence doucement à ralentir et comme dans le passé, on peut s’attendre à ce qu’il y ait un décalage dans les différentes phases."