Les personnes présentes sur place ont organisé une grande fête sans masques buccaux ni distanciation sociale. Une situation qui n'a pas manqué de faire réagir Bart de Wever. "C'est un doigt d'honneur à l'ensemble de la société", a-t-il réagi au micro de VTM Nieuws.

Au total, 128 personnes ont été signalées et la police a dressé 83 PV pour violation des mesures corona.

"Nous avons déjà dressé plus de 16.000 PV à Anvers", déclare De Wever à VTM. "Ce sont des chiffres gigantesques depuis le début de la crise il y a un an. Et c'est dommage."

Le bourgmestre souligne que s'amuser peut aussi se faire dans le respect des règles. "Il n'est pas nécessaire que ce soit comme hier. C'est une véritable provocation pour les gens qui se privent de tout, et cela depuis de nombreux mois."