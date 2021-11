Le virulent Marc Van Ranst n'hésite jamais à piquer N-VA, Vlaams Belang et autres mouvements flamingants. Ceux-ci lui rendent d'ailleurs souvent la pareille. Theo Francken (N-VA) le surnomme par exemple "Docteur Haine".

Vendredi dernier, c'est cette fois une vidéo qui n'a pas manqué de provoquer des critiques de la part du VB. Sur celle-ci, on peut en effet voir Marc Van Ranst danser et célébrer la Marche verte, la fête nationale du Maroc.



Dries Van Langenhove, député du Vlaams Belang, a partagé les images sur Twitter et a condamné le comportement du virologue: "Quand j'ai fait un barbecue en plein air avec des amis, cela a été évoqué dans les médias pendant des jours. Pas d'hypocrisie cependant, car j'étais moi-même contre cette règle stupide. Mais maintenant que Marc Van Ranst organise un évènement en salle alors qu'il appelle lui-même à limiter les contacts, les médias se taisent", pointe-t-il.

De son côté, Marc Van Ranst s'est défendu en affirmant qu'il respectait les mesures sanitaires actuelles, contrairement à Dries Van Langenhove à l'époque. Selon lui, la fête était organisée avec le CST, sans distanciation et sans port du masque donc. "La différence, c'est que moi je suis simplement les règles en vigueur pour tous, c'est-à-dire le Covid Safe Ticket, la ventilation et la mesure du CO2. Et alors on danse", a répondu le virologue flamand.