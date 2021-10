Les photos dévoilées par Het Laatste Nieuws font froid dans le dos. On y voit d'abord une voiture bloquée à Vaartkom (Louvain) sur un pont en train de se lever, déjà presque à la verticale. Les images suivantes montrent le véhicule au sol, sur le toit, après être retombé du pont.

© Capture d'écran Facebook De Vaartkom weerspiegeld

Dans la voiture, trois occupants: un couple originaire de Louvain et son bébé d'un an et demi. Miraculeusement, ils s'en sont sortis avec des blessures peu importantes, malgré la chute de la voiture.

Les autorités responsables de la levée du pont enquêtent sur ce qui a pu se passer et comment le conducteur de la voiture a franchi les barrières situées devant le pont alors que celui-ci s'ouvrait déjà. En attendant, le pont va être fermé à la circulation.