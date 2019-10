Le règne d’Olivier Maingain à la présidence de Défi, personnalité emblématique du parti, touche à sa fin. La succession sera lourde à porter.

Le premier candidat à se manifester officiellement pour la présidence du parti fortement orienté sur Bruxelles vient... de Wallonie. Julie Leclerq, conseillère communale à Engis (province de Liège), était seconde de la liste liégeoise à la Chambre aux dernières élections (2.009 voix), derrière Renaud Duquesne. Elle a confirmé sa candidature à la présidence du parti. Elle avait rejoint Défi en octobre 2018 et assurait défendre un ligne politique de gauche.

“Mon projet pour le parti est de faire de Défi le premier parti à Bruxelles, le troisième en Wallonie, et l’implanter en Flandre”, nous assure Julie Leclerq. “Le parti est prêt pour une présidence wallonne. Nous disposons désormais de beaucoup d’élus en Wallonie. Et il faut se rappeler que le fondateur du FDF, Paul Brien, était un Wallon, né à Hannut en 1894. Le parti a besoin d’une vision plus jeune. Il y a un décalage entre les électeurs de Défi à Bruxelles, plus âgés, et ceux en Wallonie, plus jeunes.”

Julie Leclerq prévoit d’ouvrir des sections du parti en Flandre. “Nous avons une offre politique à y apporter. Le gouvernement ne considère pas certaines discriminations, on le voit avec le dossier Unia”, conclut-elle.