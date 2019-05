Les boucliers continuent de se lever contre la montée de l'extrême droite en Flandre.

Le Vlaams Belang n’a pas fini de faire parler de lui au sein de la population. L’inquiétude est d’ailleurs grande au sein de certaines minorités parfois visées violemment par le parti de Tom Van Grieken.

Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, aura certainement un rôle de contrôle à jouer dans les années à venir. “C’est préoccupant, certainement, convient Patrick Charlier, directeur d’Unia. On sait qu’il y aura un risque d’influence de l’extrême droite sur certains débats et certaines mesures politiques, même si le parti ne monte pas dans un gouvernement. Nous devrons être attentifs à tous les niveaux pour être sûr que la protection de toutes les minorités soit bien à l’agenda des prochains gouvernements.”

Unia est une institution publique, mais indépendante. Un rôle qui peut paraître compliqué à gérer. “Pas forcément. Nous avons un mandat fondé sur les droits humains et la protection des minorités en tous genres, rappelle-t-il. Notre but est de faire en sorte que la majorité en pouvoir ne protège pas que les parties majoritaires de la population. Cela peut rendre parfois notre combat difficile car il n’est pas toujours des plus populaires auprès de certaines parties de la population.”

Mais Patrick Charlier n’a pas froid aux yeux et compte exercer son rôle de manière objective. “On s’attend à être plus souvent interpellé par certains mandataires, mais cela fait partie du job. Il est important de souligner qu’une institution comme la nôtre a des valeurs légitimes et que nous avions été à l’initiative de la plainte déposée contre le Vlaams Blok en 2004.”

Une plainte et un procès qui avait eu pour conséquence la dissolution du parti. “Et nous n’hésiterons pas à faire la même chose avec le Vlaams Belang si c’est nécessaire, prévient-il. On constate cependant que le Vlaams Belang fait en sorte de ne pas franchir certaines limites et donne une image plus lisse de son parti depuis quelques années. Son président s’est dit pour l’interdiction du racisme sur internet et on verra si c’est un exemple sincère ou pas à l’avenir.”

Car le parti traîne tout de mêmes quelques casseroles, comme la présence de plusieurs membres du mouvement Schild&Vrienden sur ses listes. “Il y a une action en justice en cours, il faudra voir quel en sera le résultat.”