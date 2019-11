Nos confrères de Sud Presse rapportent que le centre pour l'égalité des chances, Unia, a décidé de prendre position au sujet de la polémique du Père Fouettard. Selon celui-ci, la solution serait que le personnage ne soit plus représenté en noir mais en doré.



Le débat à propos du Père Fouettard est régulièrement remis sur la table, d'aucuns reprochant l'utilisation du noir afin de peindre le Père Fouettard ce qui propagerait des stéréotypes négatifs à l'encontre des personnes de couleur.



"Pour couper court à la polémique, certains ont décidé de grimer le noiraud des fêtes bruxelloises aux couleurs nationales noir-jaune-rouge et c’est une bonne idée. Des pères fouettards dorés ont fait leur apparition aux Pays-Bas, mais aussi à Louvain et à Gand. Pour nous, c’est une bonne solution. Nous l’applaudissons et nous l’encourageons", explique Lode Nolf, porte-parole du centre.



Il y a quelques jours, Kim Kardashian elle-même s'était également indignée sur son compte Twitter au sujet de la tradition du Père Fouettard, la qualifiant de "dérangeante".