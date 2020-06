Pour rappel, ce parti, tel qu’il se décrit, veut notamment rassembler tous les déçus de la gestion du Covid-19, simples citoyens et membres du personnel soignant, et plus généralement tous les désenchantés du système politique belge. Il se dit populiste au sens où il dit vouloir redonner au peuple toute sa souveraineté ( voir notre article de ce mardi matin ).

C’est l’un des quatre présidents de United People, Frédéric Baugniet, qui pose déjà question.

En cause : une publication Facebook qui remonte au 26 janvier suite à un article suisse titré “ Attaqué et poignardé dans le dos pour une cigarette, 5 migrants afghans interpellés .” Frédéric Baugniet avait commenté : “ Je suis islamophobe complet et je l’assume […] Encore ces merdes de cafards. " Des propos aux relents d’extrême droite qui interpellent plus encore si on se souvient qu’en 2014, le citoyen de Rhode-Saint-Genèse se présentait sur la liste européenne La Droite.

Extrémiste ? L’intéressé s’en défend.