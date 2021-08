Le Comité de concertation, qui devait valider la vaccination obligatoire pour les soignants, a finalement dû se refréner. Coulisses.

Je n’imagine pas qu’on ait encore des soignants non vaccinés qui continuent à avoir des contacts rapprochés avec des patients vulnérables dans quelques mois", a assuré Frank Vandenbroucke (Vooruit) sur DH radio ce lundi. Le ministre de la Santé a précisé qu’il était "impossible" que l’obligation soit d’application en septembre. Car si la volonté politique ne fait plus de doute - le fédéral souhaite rendre la vaccination obligatoire pour les soignants dans les prochains mois -, un coup de frein a été mis lors du dernier Comité de concertation par Oliver Paasch, ministre-Président de la Communauté germanophone et Jan Jambon (N-VA), ministre-Président flamand.

Le document de travail communiqué aux différents ministres en prélude au Comité de concertation de vendredi était pourtant clair. "Le Comité prend la décision de principe d’imposer la vaccination complète à l’ensemble des prestataires de soins, y compris les indépendants, tant dans le secteur ambulatoire que dans les établissements de soins."

Un consensus sans équivoque en faveur d’une vaccination obligatoire. Vendredi soir pourtant, au terme de la réunion, le discours se voulait nettement moins franc.