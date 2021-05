Vaccination anti-covid Dans les jours à venir, le cap des 4 millions de personnes ayant reçu la première dose sera franchi.

Après avoir été raillée et qualifiée de "mauvais élève" européen dans la course à la vaccination anti-Covid au début du mois de mars, la Belgique a, depuis, entamé une course contre la montre.

Si notre pays se trouvait en queue de classement à l’époque, elle occupe aujourd’hui une place qualificative pour les Coupes d’Europe, si l’on peut oser la comparaison avec les championnats de football.