À l’approche de l’hiver, l’arrivée de la grippe pose beaucoup de questions tant sur le plan vaccinal qu’épidémiologique.

La vaccination conjointe, est-ce risqué ?

Le Conseil supérieur de la santé recommande aux personnes fragiles de se faire vacciner contre la grippe saisonnière cet automne. En France, on donne parfois au même moment une dose de vaccin contre la grippe et le Covid. Quid en Belgique ? "On le recommande également car il n’y a pas de problème particulier qui justifie un intervalle entre les deux, note Sabine Stordeur, co-responsable de la task force vaccination. Au départ, on espaçait les doses pour surveiller les effets secondaires mais étant donné qu’il n’y a pas de raison valable d’espacer ou de retarder une des deux doses, on peut les administrer en même temps via une dose sur chaque bras ."

Quand est-il recommandé de se faire vacciner contre la grippe ?