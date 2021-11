L’avis de l’agence européenne des médicaments devrait tomber fin novembre. La Belgique devra alors se positionner.

Les autorités sanitaires américaines ont donné leur accord, mardi, au lancement d‘une nouvelle phase dans la campagne de vaccination. Le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech pourra y être administré aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Le vaccin sera administré en deux doses, à trois semaines d’intervalle et avec un dosage d’une quantité trois fois moindre. Et chez nous ? "Nous attendons l’approbation et l’avis de l’EMA (agence européenne du médicament). Ils ont commencé leurs études sur le vaccin Pfizer le mois dernier", nous indique le porte-parole de Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé. "Sur base de cela, le conseil supérieur de la Santé (CSS), la task force vaccination et la Conférence interministérielle Santé se prononceront sur l’utilité de la vaccination des jeunes de 5 à 11 ans."

